Украинские пограничники задержали четверых нелегалов из Вьетнама

Военнослужащие Луганского пограничного отряда в ночь на субботу задержали четверых нелегалов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в районе населенного пункта Сосновка Новопсковского района.

"Среди задержанных были две женщины и двое мужчины, никаких документов при себе у них не было. Все четверо сообщили, что являются гражданами Вьетнама. Как выяснилось позже, правонарушители являются супругами, которые пытались пробраться в Одессу, чтобы трудоустроиться на рынке "7-й километр", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По словам нелегалов, за денежное вознаграждение им должны были обеспечить беспрепятственный въезд в Украину.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личностей задержанных и всех обстоятельств правонарушения.