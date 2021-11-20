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12:38 20.11.2021

Украинские пограничники задержали четверых нелегалов из Вьетнама

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Украинские пограничники задержали четверых нелегалов из Вьетнама

Военнослужащие Луганского пограничного отряда в ночь на субботу задержали четверых нелегалов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу в районе населенного пункта Сосновка Новопсковского района.

"Среди задержанных были две женщины и двое мужчины, никаких документов при себе у них не было. Все четверо сообщили, что являются гражданами Вьетнама. Как выяснилось позже, правонарушители являются супругами, которые пытались пробраться в Одессу, чтобы трудоустроиться на рынке "7-й километр", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По словам нелегалов, за денежное вознаграждение им должны были обеспечить беспрепятственный въезд в Украину.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личностей задержанных и всех обстоятельств правонарушения.

Теги: #нелегалы #вьетнам
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