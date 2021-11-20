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11:35 20.11.2021

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

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Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

В ближайшие сутки в Украине без существенных осадков, лишь на севере Левобережья небольшой дождь и мокрый снег, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье местами 0-2° мороза, днем 7-12° тепла, на крайнем юге до 14°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 3-5° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 ноября самая высокая температура днем была 16,1 в 1926 г., самая низкая ночью -15,3 в 1890 г.

В понедельник в Украине без существенных осадков, лишь в большинстве западных областей днем небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на побережье Черного моря до 9°; днем 4-9°, в южной части 10-14°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5°, днем 6-8° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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