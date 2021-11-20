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11:22 20.11.2021

В центре Львова водитель маршрутки сбил двух женщин, одна погибла

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В центре Львова водитель маршрутки сбил двух женщин, одна погибла

Одна женщина погибла, еще одна госпитализирована в результате ДТП в центре Львова в субботу утром, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около шести часов утра на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

«Водитель маршрутного такси №138 марки БАЗ, 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок, 48 и 67 лет, которые переходили улицу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии", – указано в сообщении полиции.

В результате наезда 67-летнюю женщину отбросило на проезжую часть, она получила травмы и была госпитализирована.

Вскоре полицейские обнаружили маршрутку на улице Джорджа Вашингтона – конечной остановке маршрута №138 в нескольких километрах от центра города. Поблизости маршрутки обнаружили тело второй потерпевшей – после удара ее зацепило за кузов, и автобус потянул ее за собой.

Водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Теги: #львов #маршрутка #дтп
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