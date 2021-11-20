Открытие военного центра ЕС в Украине соответствует общей политике безопасности демократического мира – глава ГУР

Создание военного консультативно-учебного центра Европейского Союза в Украине соответствует текущей повестке дня в сфере безопасности и усилит дальнейшую европейскую интеграцию Украины, указал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Решение открыть военный консультативно-учебный центр Европейского Союза в Украине, которое еще раньше было достигнуто на высоком уровне представителями нашего государства и ЕС - полностью соответствует повестке дня в сфере безопасности, стоящей перед всем демократическим миром", - отметил Буданов, комментируя заявление министра обороны Швеции Петера Гульквиста о возможности отправки шведского военного контингента в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.

Он подчеркнул, что такие действия лишь усилят на институциональном военном уровне дальнейшую европейскую интеграцию Украины, а также могут ускорить и евроатлантическую интеграцию, поскольку стремительные и опасные события, которые создает правящий режим в России для всего европейского континента – самый большой системный вызов, с которым столкнулся весь Запад со времен Холодной войны.

"Убежден, что военный центр ЕС в Украине все больше будет интегрировать Украину в Общую внешнюю политику и политику безопасности Евросоюза, сделает наше государство ведущим участником программы Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation, PESCO), что будет влиять на процессы модернизации и реформирования всего блока безопасности Украины", – добавил он.

Буданов подчеркнул, что такое военное сотрудничество Европейского Союза и Украины будет иметь двойное и двустороннее влияние: в ЕС Украина будем заимствовать инновационную систему военного образования, совершенствовать учебно-техническую базу, а с другой стороны – Вооруженные силы Украины за последние семь лет получили важный боевой опыт в сдерживании гибридной агрессии, которая сегодня изучается многими военными экспертами мира, таким образом украинцам есть чем поделиться.