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09:36 20.11.2021

Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник

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Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник

Российские наемники на временно оккупированной территории Донецкой области в пятницу, 19 ноября, воспрепятствовали работе патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Старомихайловка.

"Два явно вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров. Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия получению доступа в населенный пункт", - указывается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

После примерно 50-минутного ожидания на блокпосте наблюдатели приняли решение запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях, и уведомили об этом наемников.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", - отмечается в отчете.

Как сообщалось, глава СММ ОБСЕ в Украине намерен вынести вопросы препятствования деятельности СММ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на заседание постоянного совета ОБСЕ, которое назначено на 24 ноября в Вене.

Теги: #смм_обсе #беспилотник
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