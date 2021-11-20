Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник

Российские наемники на временно оккупированной территории Донецкой области в пятницу, 19 ноября, воспрепятствовали работе патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Старомихайловка.

"Два явно вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров. Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия получению доступа в населенный пункт", - указывается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

После примерно 50-минутного ожидания на блокпосте наблюдатели приняли решение запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях, и уведомили об этом наемников.

"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", - отмечается в отчете.

Как сообщалось, глава СММ ОБСЕ в Украине намерен вынести вопросы препятствования деятельности СММ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на заседание постоянного совета ОБСЕ, которое назначено на 24 ноября в Вене.