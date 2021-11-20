Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 256,6 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 256 млн 691 тыс. 704, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 140 тыс. 512 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 660 тыс. 379 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 770 тыс. 691.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 499 тыс. 925. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 465 тыс. 349 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 3 тыс. 317 заболевших, из них умерли 612 тыс. 370 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 661,4. В США на 1 млн жителей скончался 2 тыс. 371 человек, в Индии - 333, Бразилии - 2 тыс. 853.