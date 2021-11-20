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08:16 20.11.2021

В Украине за сутки выявили 18 250 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло

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В Украине за сутки выявили 18 250 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380); 311 316 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 98794 человека полностью иммунизированы – 212 522 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 594 человека; летальных исходов – 664; выздоровели – 21 979 человек", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаях заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 322 308 человек; выздоровело – 2 748 500 человек; летальных исходов – 80 895.

С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека. В общей сложности проведено 22 417 288 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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