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07:20 20.11.2021

На Донбассе вследствие 17 обстрелов российских наемников погиб украинский военный

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На Донбассе вследствие 17 обстрелов российских наемников погиб украинский военный

На Донбассе вследствие 17 обстрелов российских наемников погиб украинский военнослужащий, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Facebook в субботу утром.

В частности, в сторону Марьинки наемники вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм. В сторону Лопаскино противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм. В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Новомихайловки российские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Вблизи Катериновки враг вел обстрел трижды, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Песков и Шумов противник задействовал станковые противотанковые гранатометы. В направлении Авдеевки наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку от Попасой враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотошковского русские наемники дважды обстреливали украинские позиции, применяя минометы калибра 120 мм и гранатометы разных систем. В сторону Золотого-4 противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Также российские наменики произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм окрестностей населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.

В штабе ООС добавили, что по состоянию на 7:00, 20 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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