В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины

В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины, сообщила пресс-служба городского совета.

"Болезнь особенно тяжело переносится людьми старшего возраста. Для того чтобы их защитить было принято решение о выдаче продуктовых корзин тем пенсионерам в возрасте 70+, кто сделал прививку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе за неделю заболело 1950 жителей. "Среднее количество госпитализаций не уменьшается. Реанимационные койко-места заполнены. При этом более 96% больных – не вакцинированы", - сказано в сообщении.