События

05:46 20.11.2021

В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины

1 мин читать

В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины, сообщила пресс-служба городского совета.

"Болезнь особенно тяжело переносится людьми старшего возраста. Для того чтобы их защитить было принято решение о выдаче продуктовых корзин тем пенсионерам в возрасте 70+, кто сделал прививку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе за неделю заболело 1950 жителей. "Среднее количество госпитализаций не уменьшается. Реанимационные койко-места заполнены. При этом более 96% больных – не вакцинированы", - сказано в сообщении.

Теги: #вакцинация #мариуполь #продукты #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:29 20.11.2021
Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве

Космические агентства Украины и Канады подписали совместное заявление о партнерстве

01:47 20.11.2021
Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ

Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ

01:03 20.11.2021
Порошенко призвал Зеленского к сотрудничеству с ВСК по расследованию спецоперации "вагнергейт", а ее участникам предоставить госохрану

Порошенко призвал Зеленского к сотрудничеству с ВСК по расследованию спецоперации "вагнергейт", а ее участникам предоставить госохрану

00:19 20.11.2021
Невыплаты "ГарПоком" денег "ДТЭК ВИЭ" вызвали беспокойство со стороны ее бондхолдеров

Невыплаты "ГарПоком" денег "ДТЭК ВИЭ" вызвали беспокойство со стороны ее бондхолдеров

22:24 19.11.2021
Провал операции по захвату "вагнеровцев" произошел из-за утечки информации из властных кабинетов - Бурба

Провал операции по захвату "вагнеровцев" произошел из-за утечки информации из властных кабинетов - Бурба

21:42 19.11.2021
На Форуме в Вильнюсе обсудили ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму и деятельность "Крымской платформы"

На Форуме в Вильнюсе обсудили ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму и деятельность "Крымской платформы"

21:17 19.11.2021
США приветствуют заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем

США приветствуют заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем

21:00 19.11.2021
Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

20:54 19.11.2021
Резников не верит в то, что РФ решится на наступление и убежден в готовности Украины его отразить

Резников не верит в то, что РФ решится на наступление и убежден в готовности Украины его отразить

20:10 19.11.2021
Минздрав проверяет информацию об анонимном центре вакцинации от Covid-19 на Закарпатье – Ляшко

Минздрав проверяет информацию об анонимном центре вакцинации от Covid-19 на Закарпатье – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - ВСУ

Президент Молдовы категорически опровергла наличие тайных договоренностей с Киевом по поводу строительства на Днестре украинских ГЭС

Суд арестовал гражданина США и украинку, планировавших покушение на министра агрополитики Лещенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Американская Astra предпримет очередную попытку запустить аппарат Космических сил США

Американский сенатор предложил поправку к оборонному бюджету с санкциями против России в случае ее вторжения на Украину

Космический корабль Cygnus покинет МКС

Саакашвили доставили в военный госпиталь в грузинском городе Гори

Саакашвили этапируют в военный госпиталь грузинского города Гори

Послы G7 в Украине: независимые медиа являются ключевым элементом устойчивой демократии

Лукашенко обвинил польскую сторону в нарушении границ

Венедиктова обсудила с делегацией Совета Европы выполнение украинской стороной решений ЕСПЧ

Монастырский вручил двум ветеранам наградное оружие, ранее принадлежавшее нардепу Киве

В штате Теннесси признали незаконной отмену обязательного использования масок в школах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА