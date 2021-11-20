События

04:36 20.11.2021

Американская Astra предпримет очередную попытку запустить аппарат Космических сил США

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Ракета Rocket 3.4 с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США в субботу стартует на орбиту, сообщает компания-разработчик Astra Space.

Запуск предполагалось провести еще в пятницу, однако он был отложен по техническим причинам.

Старт ракеты с Тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска) планируется в субботу во временное окно, которое открывается в 00:00 по времени Восточного побережья США.

В рамках миссии STP-27AD2 ракета должна выйти на орбиту с тестовой полезной нагрузкой, основу которой составляют измерительные приборы Космических сил США. В ходе запуска будут апробированы возможности ракеты по выводу на орбиту перспективных американских военных мини-спутников. Реального вывода космического аппарата не предполагается. Системы ракеты лишь передадут сигнал о способности отделения перспективного спутника от носителя.

Это уже второй запуск на орбиту ракетой компании Astra Space аппарата Космических сил США. В конце августа он окончился неудачей. Из-за отказа одного из двигателей первой ступени и отклонения от траектории на высоте 50 км по командам с Земли ее полет был прекращен, и она рухнула в океан.

Американский космический стартап Astra Space, начавший испытание своих легких носителей в 2018 году, пока не совершил ни одного успешного запуска на орбиту.

Носитель Rocket 3.4 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 м и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора компании Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить Astra Space занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX стоит более $60 млн.

Компания Astra Space участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного вывода на орбиту груза, который заказывается Пентагоном, как минимум, за трое-четверо суток до старта.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска ", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы DARPA Launch Challenge.

Теги: #ракета #сша #запуск #astra
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