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01:47 20.11.2021

Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ

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Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ

Украина поставляет в Венгрию основную часть газа, но это не транзит из РФ, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"После пафосного подписания долгосрочного контракта с Газпромом и запуска Турецко-Болгарско-Сербского потока Венгрия по-прежнему продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит из РФ. В настоящее время Венгрия получает из Украины почти в 2 раза больше газа, чем из Сербии через Турецкий поток", - написал Макогон на своей странице в фейсбуке в ночь на субботу.

Он выложил график, на котором видно, что после взрыва нового газопровода в Болгарии, основную часть газа Венгрия получает из Украины.

"Следует отметить, что Газпром не транзитирует газ через Украину в Венгрию начиная с 1 октября. Хотя имеет полностью уплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 ЧС в сутки", - подчеркнул глава оператора.

По его словам, зависимость от не имеющего резервных ветвей газопровода несет значительные риски для Венгрии. "Но Украина всегда готова прийти на помощь", подытожил Макогон.

Ранее сообщалось, что поставки газа через Болгарию в Румынию, Сербию и Венгрию остановлены из-за произошедшей в ночь с воскресенья на понедельник аварии на газопроводе Bulgartransgaz.

При этом Bulgartransgaz отмечает, что уже утром транспорт газа в Румынию был частично восстановлен. Болгарские газовики работают над восстановлением газопровода.

После ЧП Сербия импортировала газ из Венгрии (5 млн куб. м), и собирается задействовать запасы газа своем хранилище "Банатский двор". Из-за аварии остановилась ТЭЦ города Нови-Сад, что привело к прекращению подачи тепла и горячей воды, сообщает сербское агентство Tanjug.

Теги: #газ #украина #венгрия #поставки
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