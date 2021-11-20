События

01:31 20.11.2021

Саакашвили доставили в военный госпиталь в грузинском городе Гори

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Саакашвили доставили в военный госпиталь в грузинском городе Гори

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в ночь на субботу доставили в военный госпиталь в городе Гори.

Колона полицейских автомашин и два реанимобиля, в одном из которых находился Саакашвили, въехали на территорию госпиталя. У проходной, как сообщают грузинские СМИ, находятся адвокаты, мать экс-президента Гиули Аласания. Личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе пропустили на территорию госпиталя.

Ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, осмотревшая в пятницу госпиталь, заявила журналистам, что он полностью технически оснащен, и в нем работают высокопрофессиональные специалисты.

Депутат парламента Давид Сергиенко сообщил журналистам, что госпиталь в Гори работает по стандартам медицинской службы НАТО.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

 

Теги: #грузия #госпиталь #саакашвили
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