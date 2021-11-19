События

23:12 19.11.2021

Саакашвили этапируют в военный госпиталь грузинского города Гори

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Саакашвили этапируют в военный госпиталь грузинского города Гори

Этапирование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили началось в эти минуты из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори.

Грузинские телеканалы показали видеокадры, как два реанимобиля сопровождают автомобили полиции. Вместе с Саакашвили в военный госпиталь направляется его личный врач Николоз Кипшидзе.

Примерно через час колонна автомашин прибудет в Гори.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #тюрьма #грузия #госпиталь #саакашвили
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