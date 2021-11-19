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21:42 19.11.2021

На Форуме в Вильнюсе обсудили ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму и деятельность "Крымской платформы"

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На Форуме в Вильнюсе обсудили ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму и деятельность "Крымской платформы"

На Форуме в Вильнюсе (Литва) в пятницу, 19 ноября, обсудили ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму, а также дальнейшие шаги в отношении деятельности "Крымской платформы", сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"В Вильнюсе сегодня начал свою работу Форум высокого уровня The Future of Democracy… Обсудили ситуацию с нарушением прав человека и международного гуманитарного права во временно оккупированном Крыму, а также дальнейшие шаги в рамках деятельности Крымской платформы", - написала Джанарова в своем фейсбуке.

Она отметила, что встретилась с литовскими коллегами, в частности, вице-министром иностранных дел Мантасом Адоменасом и главой комитета по иностранным делам Сеймасом Жигимантасом Адоменасом.

"Поблагодарила литовских партнеров за постоянную поддержку Украины в ее борьбе против вооруженной агрессии России, участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, а также активное содействие в реализации евроинтеграционных и евроатлантических устремлений нашего государства", - подчеркнула замминистра МИД.

Теги: #крым #украина #литва #форум
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