США приветствуют заявление Путина о необходимости урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем

Власти США положительно воспринимают заявление президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МИД о необходимости урегулирования конфликта в восточной Украине с помощью минских договоренностей, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По мнению Путина, нет "альтернативы выполнению Минских договорённостей в полном объёме".

"Мы приветствовали заявление президента Путина о мирном решении конфликта на Донбассе с помощью минских соглашений", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Она добавила, что США также поддерживают слова Путина о важности "поддерживать диалог для решения многих разногласий" между Москвой и Вашингтоном.

"Мы приветствуем шаги или комментарии, которые нам кажутся обнадеживающими или позитивными, и выражаем обеспокоенность, когда мы видим действия или заявления, которые не соответствуют тому, что, как нам кажется, должно происходить", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Также Путин заявил о движении в лучшую сторону российско-американских отношений, об открытости Москвы к конструктивному диалогу с США.

"Проведённый в июне в Женеве саммит с президентом Байденом всё-таки приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания, выправления отношений, и важно, чтобы обе стороны последовательно развивали достигнутые договорённости", - заявил он.

"Кое-что уже делается, надо это признать, действительно: начата совместная работа по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности. Да, по многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции, да, действительно, они расходятся, - всем это хорошо известно, - подчас кардинально, однако, я хочу об этом ещё раз сказать, мы открыты к контактам и к обмену мнениями, конструктивному диалогу", - подчеркнул президент.