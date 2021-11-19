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21:00 19.11.2021

Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

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Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал приглашение представителей власти на эфир телепрограммы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу "фейком" и "хайпом".

"Вызов на телевизионный эфир к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились", - сказал Подоляк в пятницу агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее в пятницу президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака пригласили для участия в программе "Свобода слова с Савиком Шустером", которая выходит на телеканале "Украина".

"Реальная свобода слова сильно отличается от олигархических "пожеланий". А объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов", - сказал также советник главы Офиса президента.

"Олигархическое телевидение – это только о монопольном издевательстве над словом. Поэтому – просто "нет", - добавил Подоляк.

Теги: #президент #тв #украина
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