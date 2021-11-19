Послы G7 в Украине: независимые медиа являются ключевым элементом устойчивой демократии

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине провели встречу с главой наблюдательного совета "Суспильного" Светланой Остапой и исполнительным директором Института массовой информации Оксаной Романюк.

Как сообщается на странице послов G7 в Украине в Twitter, стороны обсудили проблемы, с которыми сталкивается общественный вещатель, в частности, недостаточное финансирование и более широкие вызовы, касающиеся независимых медиа.

"Послы подчеркнули свою позицию, что независимые медиа, в том числе достойный доверия и беспристрастный общественный вещатель, являются ключевым столбом сильной и устойчивой демократии, а также их обязательства обеспечить их защиту в Украине", - указывается в сообщении.