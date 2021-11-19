Монастырский вручил двум ветеранам наградное оружие, ранее принадлежавшее нардепу Киве

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в пятницу, 19 ноября, вручил наградное оружие подполковникам Назару Ясинскому и Сергею Сидорину.

"Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого был лишен Илья Кива за поступки, дискредитирующие награжденного. И сегодня это оружие я передаю в руки наиболее достойных, в руки тех, для кого честь украинского офицера и честь Украинского государства, которое они защищают, честь его истории, символов и героев - превыше всего", - написал Монастырский в соцсети Facebook.

Как отметил министр, боевой опыт у награжденных с 2014 года. Разведывательное подразделение подполковника Ясинского в 2018 году во время выполнения задач в районе проведения ООС обнаружил диверсионную группу в количестве 6 человек, которая двигалась к позициям одной из бригад ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь, вынудив противника отступить.

Подполковник Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шестерых раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское Донецкой области, а во время операции в районе Светлодарской дуги ему удалось обустроить 9 новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять линию украинских бойцов.

Оба офицера были отмечены наградным огнестрельным оружием.

Как сообщалось, 16 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") права на наградное оружие. "Основание – его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени Украинского государства", - пояснил он.

Ранее Кива разместил в своем Телеграм-канале видео с выстрелами из автоматического оружия. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла журналистам, что считает преждевременным квалифицировать его действия, но информация о данном факте оформлена в уголовное производство. Также она сообщила, что в отношении нардепа открыто уже "достаточно большое количество" производств. Впоследствии к Киве пришли правоохранители с обыском в рамках расследования уголовного производства о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса).

В четверг, 18 ноября, Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве.