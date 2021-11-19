Минздрав проверяет информацию об анонимном центре вакцинации от Covid-19 на Закарпатье – Ляшко

Министерство здравоохранения Украины проверяет информацию об анонимном центре вакцинации, открывшемся в Закарпатской области, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Это фейк, никто не знает, что там открыли в Закарпатье, мы проверяем. Не знаю, кто там что себе надумал - мы проверим информацию, вчера я говорил об этом с директором департамента", - сказал Ляшко в эфире программы "Завтра с 1+1" в пятницу.

Министр отметил, что даже в случае так называемой "вакцинальной амнистии", которая освобождает от ответственности тех, кто признался в том, что имеет фальшивый Covid-сертфикат, "не может быть никакой анонимности".

"Никакой анонимности там не предусмотрено. Мы хотим видеть все что вносится в электронную систему здравоохранения", – сказал Ляшко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Ужгороде по инициативе медиков открылся центр анонимной вакцинации, в котором прививки от Covid-19 получили уже не менее 80 человек. Он ориентирован для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках от коронавируса, но позже изменили свое решение и сейчас хотят сделать вакцинацию, а также для тех, кто по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о вакцинации.