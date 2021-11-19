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19:26 19.11.2021

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры - Белый дом

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на некоторое время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинской процедуры, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент поговорил с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном приблизительно в 11:35. Президент был в хорошем расположении духа и в то время вернулся к полномочиям", - написала Псаки в твиттере.

По словам Псаки, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.

В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла на посту президента страны один час 25 минут. Таким образом, она была первой женщиной-президентом США.

Ранее в пятницу Байден передал полномочия Харрис на время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида.

Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах при тогдашнем президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.

"Аналогичная ситуация была, когда Джордж Буш-младший проходил такую же процедуру в 2002 и 2007 годах", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Временная передача полномочий президента предусмотрена 25-й поправкой к конституции США.

Теги: #возвращение #сша #байден #обязанности
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