20 ноября: Какой сегодня праздник

20 ноября в мире празднуют День ребенка, День педиатра, День индустриализации Африки и День революции в Мексике. В Аргентине отмечают День суверенитета, а во Вьетнаме День учителя. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Всемирный день ребенка

Всемирный день ребенка, отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребенка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями.

20 ноября 1959 года ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

День педиатра

20 ноября педиатры в разных странах мира отмечают свой профессиональный праздник. И хотя День педиатра не имеет официального статуса, представители этой врачебной профессии, несомненно, заслужили самые искренние поздравления и благодарность за свой труд.

Педиатрия —раздел медицины, который занимается лечением детей любого возраста. Обычно верхней границей детского возраста считаются 18 лет, хотя Американская ассоциация педиатрии рекомендует молодым людям наблюдаться у педиатра до 21 года. С греческого языка слово "педиатр" так и переводится — "целитель детей".

Отличие педиатрии от других отраслей медицины состоит не только в том, что детский организм отличается от взрослого, но и в том, что в большинстве случаев ребенок не может принимать собственные решения относительно лечения. Педиатру приходится не только заниматься лечением, но и выстраивать отношения с родителями или законными опекунами ребенка. Кроме того, педиатр должен уметь находить контакт с ребенком, успокоить и подбодрить маленького пациента.

Первое переливание искусственной крови:

В этот день, в 1979 году впервые больному перелили искусственную кровь. Заменитель гемоглобина на основе перфторуглеводорода Fluosol-DA-20 был разработан в Японии и впервые опробован в Соединенных Штатах. Первыми его получили пациенты, которые отказались от переливания крови по религиозным причинам. Главными плюсами использования такой крови стали: отсутствие риска заражения вирусами, совместимость с любой группой крови при переливании, производство в лабораторных условиях, oтносительная легкость хранения. В экстренных ситуациях сухую искусственную кровь можно разбавить специальным водным раствором. И в течение нескольких секунд она будет готова к применению. Также она ускоряет перенос кислорода к тканям (большее количество кислорода на одну молекулу его переносчика). Основные минусы - дороговизна и токсичность.

Windows 1.0:

Система официально анонсирована Биллом Гейтсом 10 ноября 1983 года в Нью-Йорке, однако была выпущена лишь спустя два года. В течение этих лет над продуктом работали 24 разработчика. Наконец, 20 ноября 1985 года были начаты поставки системы в сети розничной торговли. Для ускорения доставки комплектов программы в магазины была использована пересылка по почте.

Объявленная стоимость в США составляла 99 долларов, в Германии — 399 немецких марок. Реакция пользователей на появление Windows была сдержанной, поскольку для полноценного использования приходилось приобретать такое дорогостоящее оборудование, как мышь, память большего объема и новую модель процессора. Кроме того, в поставку входили несколько приложений, разработанных специально под такие характеристики компьютера, которые требовали от большинства пользователей приобретения нового оборудования. Многие части системы были использованы в ее следующих, более успешных версиях.

Нюрнбергский процесс:

20 ноября 1945 г. в 10.00 в Нюрнберге открылся международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников европейских стран оси Рим-Берлин-Токио. Этот город был выбран неслучайно: он многие годы был цитаделью фашизма, свидетелем съездов национал-социалистской партии и парадов ее штурмовых отрядов. Нюрнбергский процесс осуществлял Международный военный трибунал, созданный на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 г. между правительствами ведущих государств-союзников – СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран – членов Антигитлеровской коалиции.

III Универсал:

20 ноября 1917 года, через несколько дней после Октябрьского переворота, Украинский Центральный Совет принял III Универсал, которым была провозглашена Украинская Народная Республика в составе федеративной России. При обсуждении проекта документа наибольшие дискуссии шли вокруг отмены частной собственности на землю и прав национальных меньшинств.

30 лет назад, 20 ноября 1991 года были установлены консульские отношения между Украиной и Турцией.

20 ноября во всем мире отмечается День памяти трансгендерных людей, призванный почтить память тех, кто стал жертвами преступлений на почве трансфобии, и привлечь внимание к проблемам транссообщества.

Трансгендерность определяется как несовпадение гендерной идентичности (самоощущения) с зарегистрированным при рождении (приписанным) полом. Если предыдущая, десятая версия Международной классификации болезней (МКБ) относила диагноз "транссексуальность" к психическим расстройствам, то в МКБ-11 такого пункта уже нет. Останется только диагноз "Гендерная дисфория" (ряд состояний, связанных с неприятием своего гендерного статуса) в блоке "Сексуальное здоровье".

Церковный праздник:

В православной церкви 20 ноября почитается память святого Федота – одного из мучеников, пострадавших за веру в Христа (всего их было около 30 человек). Именно Федот вместе со своими товарищами открыто проповедовал христианство, несмотря на то, что язычники принуждали его отречься от веры. В результате, Федот был арестован и казнен.

20 ноября почитается также икона Божьей матери с Младенцем "Взыграние", которая считается одной из самых необычных и уникальных хотя бы потому, что на ней младенец Иисус изображается в движении, а не статично, как на большинстве образов.

Согласно историческим данным, "Взыграние" – "женская" икона, которая представляет собой копию аналогичного византийского образа и является чудотворной. Ей часто молятся женщины, которые долго не могут зачать ребенка. Можно приходить к образу и парой, чтобы молиться вместе с мужем. Часто заказывается и молебен под названием "Взыграние". Особенно это касается женщин, которые должны в скором времени родить ребенка.

Считали, что в этом случае младенец будет здоровым и вырастет крепким. В сознании христиан именно 20 ноября по вышеуказанным причинам считается торжеством материнской любви. Поэтому, матерям проявляли особое уважение и почтение.

Именины:

Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета, Иларион, Кирилл, Федор