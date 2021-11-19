Начала работу онлайн-платформа "Чернобыль. Путешествие", на которой можно совершить виртуальное путешествие по зоне отчуждения

По инициативе Офиса президента начала работу образовательная и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие", которая стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" к 35-летию Чернобыльской катастрофы.

Проект создан Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики, сообщает пресс-служба Офиса президента.

На сайте "Чернобыль. Путешествие" (https://chornobyljourney.org) можно совершить интерактивное путешествие по зоне отчуждения, в частности, полетать над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и покинутыми селами, ознакомиться с хронологией аварии, мировым контекстом 1986 года, услышать разговоры о будущем зонах отчуждения и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.

Над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.

Также на сайте в блоке "Люди" обнародованы истории свидетелей, современников аварии на ЧАЭС.

Можно будет присоединиться к этому проекту, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма, чтобы дополнить проект своим рассказом. А чтобы высказать мнение о развитии Чернобыля, следует нажать на видео с дискуссией специалистов в блоке "Сегодня, завтра".