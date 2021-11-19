Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move - ВСУ

Украина примет участие в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move, проведение которых запланировано с 31 января по 8 февраля 2022 года в Бельгии, в качестве наблюдателей, сообщается на странице Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Противоминные учения Dynamic Move-2022 будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели… Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", - рассказал старший офицер командования подготовки командования ВМС ВСУ Артем Матвиенко.

Конференция по планированию концепции учений Dynamic Move-2022 прошла в Одессе. Участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, проект сценария и систему управления вовлеченных в них сил.

В ВСУ также сообщили, что в Остенде расположена морская бельгийская и нидерландская противоминная школа Eguermin, в то же время являющаяся центром обмена опытом НАТО.