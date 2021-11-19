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16:58 19.11.2021

Байден на время планового медосмотра передаст свои полномочия вице-президенту Харрис - СМИ

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Байден на время планового медосмотра передаст свои полномочия вице-президенту Харрис - СМИ

Президент США Джо Байден в пятницу передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться под анестезией на плановом медицинском осмотре в армейском госпитале имени Уолтера Рида, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Вице-президент будет работать из ее офиса во время этого периода", - приводит телеканал слова Псаки.

Она отметила, что Байдену проведут колоноскопию.

Таким образом, вице-президент Харрис на короткое время станет первой женщиной-президентом США.

Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах при тогдашнем президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.

"Аналогичная ситуация была, когда Джордж Буш-младший проходил через такую же процедуру в 2002 и 2007 годах", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Временная передача полномочий президента предусмотрена 25-й поправкой к конституции США.

Теги: #харрис #сша #байден #полномочия
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