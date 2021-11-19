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16:30 19.11.2021

Киев выкупит у застройщика земучасток на Никольской Слободке для создания парка

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Киев выкупит у застройщика земучасток на Никольской Слободке для создания парка

Киевский городской совет решил выкупить у ООО "Нова Слобидка" (Киев) земельный участок площадью 1,4 га по ул. Никольско-Слободской, 7/9 в Днепровском районе столицы для создания в дальнейшем парка отдыха.

Соответствующее решение на заседании горсовета 18 ноября поддержали 85 депутатов.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, выкуп обусловлен активным общественным сопротивлением застройке участка.

В случае согласия владельца участка на переговоры по условиям продажи будет определена цена земельного участка, проведена экспертная денежная оценка. Цена выкупа должна быть утверждена Киевсоветом.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцами ООО "Нова Слобидка" выступают Юлия Лабенская и Александр Стельмащук.

Согласно годовому отчету компании, в 2020 году компания получила 14,7 млн грн чистого убытка.

Как сообщалось, ООО "Нова Слобидка" и "ЛВ-Холдинг" (оба — Киев) выступают собственниками проекта строительства жилого комплекса Sundance на ул. Никольско-Слободская в Киеве.

Теги: #киев #земля #парк #недвижимость
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