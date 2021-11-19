Саакашвили согласился госпитализироваться в военный госпиталь в Гори в сопровождении доверенных лиц

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на предложение министерства юстиции Грузии госпитализироваться в военном госпитале города Гори, сообщила журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе.

"У Михаила Саакашвили есть условия госпитализироваться в военный госпиталь в том случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель, в данном случае я", - сказала Херхеулидзе.

Она подчеркнула, что лишь в присутствия этих лиц должен решиться вопрос госпитализации Саакашвили.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.