Суд арестовал гражданина США и украинку, планировавших покушение на министра агрополитики Лещенко

Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца гражданина США и гражданку Украины, задержанных накануне по подозрению в организации покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"Суд вынес решение об избрании меры пресечения гражданину США и гражданке Украины в виде содержания под стражей на 60 суток", - проинформировали в Нацполиции.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге сообщил, что гражданин США и гражданка Украины планировали убийство нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году.

Присутствующий на брифинге Лещенко пояснил: "Это никоим образом не имеет отношения к моей государственной службе. Это гражданско-правовой спор".

"Для меня это является определенным шоком. Ситуация 2018 года носит исключительно гражданско-правовой характер, с точки зрения мошеннических действий гражданина США не только по отношению ко мне, но и по отношению к другим аграриям. По всем шантажам и искам в гражданской плоскости все суды были выиграны", - сказал министр.

Лещенко был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины 17 декабря 2020 года. Возглавил Госгеокадастр в июне этого года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.