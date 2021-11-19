На границе с Беларусью в Житомирской области движения мигрантов нет – Клименко

На границе с Беларусью в Житомирской области полицейские и пограничники работают усиленными патрулями, движения мигрантов не зафиксировано, отмечает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Житомирская область. В этой области более 250 км государственной границы с Беларусью. Здесь работают усиленные совместные патрули полицейских и пограничников, чтобы круглосуточно отслеживать ситуацию. Пока что движения мигрантов не зафиксировано", - написал Клименко на своей странице в Фейсбук.

При этом он отметил, что появление "туристов" накануне в Черниговской области свидетельствует о том, что "уже пытаются прощупать уровень защищенности наших границ".

Глава Нацполиции подчеркнул, что помочь правоохранителям могут и местные жители: "Если в населенных пунктах появляются незнакомцы, лучше сразу уведомить об этом полицию. Мы проверим, кто они и с какой целью прибыли".

"И надеюсь, что среди местных не окажется тех, кто захочет предать интересы населения и государства, организуя нелегальные переходы через границу. Напоминаю о персональной уголовной ответственности в таком случае. Мы четко отслеживаем такие вещи. Ибо никакие деньги не стоят безопасности граждан", - добавил Клименко.