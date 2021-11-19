В Кропивницком горит столярный цех – ГСЧС

В Кропивницком на площади 500 кв. м горит столярный цех, спасатели локализовали пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19 ноября в 11:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре складского здания на пер. Экспериментальный. Площадь пожара составляет ориентировочно 500 кв. м", - сказано в сообщении в Facebook.

В 12:27 пожар был локализован. Тушение пожара продолжается. По предварительным данным, травмированных или погибших нет.

К тушению привлечены 30 пожарных и 6 единиц техники ГСЧС.