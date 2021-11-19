Эстонские резервисты на учениях установят колючую проволоку на границе с РФ

В Эстонии сформированный по внезапной тревоге 17-й саперный батальон начал в пятницу продвижение к границе с Россией для установки временных заграждений из колючей проволоки.

"Пионерский батальон с самого начала создавался для того, чтобы обеспечивать безопасность и свободу передвижения своих подразделений, а также затруднять маневрирование другой стороне. Сегодня мы собираемся заняться тем, что у нас получается лучше всего - возведением заграждений", - сообщил журналистам в пятницу командир батальона подполковник Айнар Афанасьев.

Колонны автомашин с саперами и техников вышли по направлению к границам с Россией на юге и северо-востоке страны.

Правительство Эстонии в среду объявила внезапные учения резервистов Сил обороны в связи с событиями на границе Беларусь-ЕС и призвало около 1 700 человек. Их главной задачей станет возведение временных заграждений на границе с Россией протяженностью 40 километров на участках, где вероятность незаконного ее пересечения наиболее вероятна.

В настоящее время на эстонской стороне обустроено около 25 километров границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 километров. Еще 40 километров временных заграждений, которые предстоит возвести в ходе сборов, позволят установить в общей сложности более 100 километров физически обустроенной границы.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров.