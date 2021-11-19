События

12:26 19.11.2021

В Киеве задержали вероятного убийству мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

2 мин читать
В Киеве задержали вероятного убийству мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

Сотрудники патрульной полиции оперативно задержали предполагаемого убийцу мужчины, части тела которого были обнаружены накануне в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции в пятницу.

"Шокирующая находка всколыхнула вчера всю столицу. Полицейским поступил вызов, что в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов обнаружили части человеческого тела. Патрульные немедленно отправились по указанному адресу и обеспечивали охрану места происшествия во время работы следователей. В то же время, все полицейские города были ориентированы на поиски мужчины, который мог быть причастен к этому ужасному преступлению", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что около 23 часов неравнодушный гражданин сообщил, что в одной из многоэтажек на улице Тростянецкой увидел мужчину, похожего на разыскиваемого злоумышленника.

"Туда немедленно направились несколько экипажей патрульных полицейских. В подъезде дома действительно находился мужчина, похожий по ориентировке. Благодаря общим слаженным действиям патрульных вероятного убийцу оперативно задержали", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что задержанный передан следственно-оперативной группе, которой прибыла на место.

По словам начальника столичной полиции Ивана Выговского, фигурантом оказался 32-летний житель другой области.

"По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома. Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома", - цитирует Выговского пресс-служба полиции.

Уточняется, что злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщалось, 18 ноября в мусорном контейнере в Печерском районе Киева были обнаружены части тела человека.

Теги: #киев #полиция #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 19.11.2021
Более 40 киевлян умерли от коронавируса за прошедшие сутки – Кличко

Более 40 киевлян умерли от коронавируса за прошедшие сутки – Кличко

19:42 18.11.2021
В мусорном баке на бульваре Дружбы народов в Киеве обнаружили части человеческого тела, полиция начала расследование

В мусорном баке на бульваре Дружбы народов в Киеве обнаружили части человеческого тела, полиция начала расследование

19:02 18.11.2021
Нацполиция будет сотрудничать с ВСК по расследованию смерти депутата Полякова

Нацполиция будет сотрудничать с ВСК по расследованию смерти депутата Полякова

18:42 18.11.2021
Глава МВД: задержаны люди, планировавшие покушение на министра агрополитики Лещенко

Глава МВД: задержаны люди, планировавшие покушение на министра агрополитики Лещенко

14:51 18.11.2021
Британский инвестор Тамаз Сомхишвили направил в Правительство Украины уведомление о споре на основании Соглашения между Украиной и Великобританией о взаимной защите инвестиций

Британский инвестор Тамаз Сомхишвили направил в Правительство Украины уведомление о споре на основании Соглашения между Украиной и Великобританией о взаимной защите инвестиций

08:55 18.11.2021
В результате стрельбы в Николаеве погиб один мужчина, второй ранен

В результате стрельбы в Николаеве погиб один мужчина, второй ранен

20:01 17.11.2021
До конца отопительного сезона тарифы на транспорт в Киеве меняться не будут – Кличко

До конца отопительного сезона тарифы на транспорт в Киеве меняться не будут – Кличко

16:47 17.11.2021
В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

14:19 17.11.2021
"Слуга народа" намерена не допустить повышения цен на проезд в Киеве

"Слуга народа" намерена не допустить повышения цен на проезд в Киеве

13:06 17.11.2021
Перед повышением тарифов на проезд в Киеве необходимо получить вывод ГРС

Перед повышением тарифов на проезд в Киеве необходимо получить вывод ГРС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МИД Украины вызвали посла Болгарии в связи с высказываниями президента Радева о Крыме

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный – штаб ООС

Монастырский: при необходимости будет рассмотрен вопрос дополнительных мест во временных пунктах нахождения иностранцев

Украина готова применять огнестрельное оружие в случае угроз пограничникам и правоохранителям на границе - Монастырский

В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кропивницком горит столярный цех – ГСЧС

Эстонские резервисты на учениях установят колючую проволоку на границе с РФ

В МИД Украины вызвали посла Болгарии в связи с высказываниями президента Радева о Крыме

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный – штаб ООС

В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь, снег и порывистый ветер

Киберполиция выясняет происхождение фейковой информации о якобы прорыве украинско-белорусской границы - Монастырский

Монастырский: при необходимости будет рассмотрен вопрос дополнительных мест во временных пунктах нахождения иностранцев

Украина готова применять огнестрельное оружие в случае угроз пограничникам и правоохранителям на границе - Монастырский

В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили

Послы G7 призывают нардепов как можно скорее принять законопроект о реформировании СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА