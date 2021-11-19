В Киеве задержали вероятного убийству мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

Сотрудники патрульной полиции оперативно задержали предполагаемого убийцу мужчины, части тела которого были обнаружены накануне в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе Киева, сообщает пресс-служба столичной полиции в пятницу.

"Шокирующая находка всколыхнула вчера всю столицу. Полицейским поступил вызов, что в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов обнаружили части человеческого тела. Патрульные немедленно отправились по указанному адресу и обеспечивали охрану места происшествия во время работы следователей. В то же время, все полицейские города были ориентированы на поиски мужчины, который мог быть причастен к этому ужасному преступлению", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что около 23 часов неравнодушный гражданин сообщил, что в одной из многоэтажек на улице Тростянецкой увидел мужчину, похожего на разыскиваемого злоумышленника.

"Туда немедленно направились несколько экипажей патрульных полицейских. В подъезде дома действительно находился мужчина, похожий по ориентировке. Благодаря общим слаженным действиям патрульных вероятного убийцу оперативно задержали", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что задержанный передан следственно-оперативной группе, которой прибыла на место.

По словам начальника столичной полиции Ивана Выговского, фигурантом оказался 32-летний житель другой области.

"По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома. Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома", - цитирует Выговского пресс-служба полиции.

Уточняется, что злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщалось, 18 ноября в мусорном контейнере в Печерском районе Киева были обнаружены части тела человека.