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11:47 19.11.2021

Киберполиция выясняет происхождение фейковой информации о якобы прорыве украинско-белорусской границы - Монастырский

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Киберполиция выясняет происхождение фейковой информации о якобы прорыве украинско-белорусской границы - Монастырский

Украинская киберполиция отслеживает происхождение фейковой информации о якобы прорыве украинско-белорусской границы мигрантами, которая на днях была обнародована в интернете, заявляет министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Киберполиция сегодня выясняет, откуда это идет", - сказал Монастырский в ходе "часа вопросов к правительству" на пленарном заседании в пятницу.

По его словам, фейковое видео "говорит о том, что люди, организовывавшие эти съемки, однозначно пытались создать впечатление, что такой прорыв все-таки состоялся".

Как сообщалось, 18 ноября полиция Киевской области опровергла появившуюся в сети информацию о пересечении государственной границы с Беларусью нелегальными мигрантами в Киевской области в районе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Теги: #фейк #граница #киберполиция #монастырский
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