Монастырский: при необходимости будет рассмотрен вопрос дополнительных мест во временных пунктах нахождения иностранцев
МВД рассматривает сценарий по увеличению мест во временных пунктах нахождения иностранцев на случай прорыва мигрантов через государственную границу, заявляет министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Мы сегодня понимаем, что в случае негативного развития сценария - прорыв мигрантов на территорию Украины - мы рассматриваем другой сценарий дополнительных мощностей пунктов нахождения иностранцев", - сказал Монастырский во время "часа вопросов к правительству" на пленарном заседании парламента в пятницу.
Он сообщил, что вместимость пунктов не такая большая, как хотелось бы и на сегодняшний день в них до пятисот свободных мест.