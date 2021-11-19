Украина готова применять огнестрельное оружие в случае угроз пограничникам и правоохранителям на границе - Монастырский

Украинские пограничники и правоохранители смогут применять все предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие, в случае угроз их жизни, возникших ввиду агрессивных действий нарушителей границы с Беларусью, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Мы будем применять тактику эшелонного прикрытия государственной границы. Так, первый состав эшелона будет без оружия - только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для личного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угроз жизни и здоровью пограничникам и правоохранителям мы будем применять все предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие", - сказал Монастырский на "Часе вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Он также подчеркнул, что нет цели "поставить пограничников на вдоль 1084 км государственной границы, а определить базовые точки формирования резерва, которые должны достичь критических точек государственной границы (со стороны России и Беларуси - ИФ), на протяжении от 30 до 60 минут".

Глава МВД объяснил, что это то нормативное время, за которое после получения оперативной информации от разведывательных органов должны быть переброшены необходимые силы и средства.