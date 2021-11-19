Послы G7 призывают нардепов как можно скорее принять законопроект о реформировании СБУ

Послы стран "Большой семерки" в Украине призывают народных депутатов как можно скорее принять законопроект о реформировании Службы безопасности Украины.

"Послы G7 поддерживают заявление Международной совещательной группы и призывают всех украинских депутатов поддержать этот законопроект (о реформировании СБУ – ИФ) и принять его как можно скорее, а также необходимые сопутствующие законы", - говорится на официальной странице послов G7 в твиттере.

Ранее Международная совещательная группа, в состав которой входят представители НАТО, ЕС и США, также призвала нардепов принять закон о реформировании СБУ "без всяких промедлений".

Как сообщалось, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.