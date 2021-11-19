Более 40 киевлян умерли от коронавируса за прошедшие сутки – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1 782 случая заражения коронавирусом, 41 человек скончался от осложнений COVID-19, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"1782 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 41 человек скончался. Всего, за период пандемии, в Киеве 7096 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 285 662", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Киевский мэр уточнил, что за прошедшие сутки коронавирусом заболела 1021 женщина в возрасте от 18 до 94 лет и 623 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, а также 63 девочки от 28 дней до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 296, в Днепровском — 251 и в Соломенском районе — 243 случая", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что за последние сутки от осложнений COVID-19 в Киеве умерли 26 женщин от 52 до 94 лет, 15 мужчин от 41 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 132 пациентов с коронавирусом и 210 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1049 киевлян. В общей сложности коронавирус преодолели 243 435 жителей столицы.