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10:55 19.11.2021

Монастырский призвал Раду предусмотреть 17 млрд грн в бюджете-2022 на строительство госграницы на участках с Россией и Беларусью

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Монастырский призвал Раду предусмотреть 17 млрд грн в бюджете-2022 на строительство госграницы на участках с Россией и Беларусью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал Верховную Раду предусмотреть в государственном бюджете на 2022 год около 17 млрд грн на строительство государственной границы на участках с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

"Мы должны с вами четко определить и заложить в государственный бюджет следующего года необходимые средства на строительство государственной границы в двух критически важных участках - с Российской Федерацией и с Республикой Беларусь... Фактически на сегодняшний день такая работа по инженерному обустройству современной украинской границы оценивается и будет стоить около 17 млрд грн... Я обращусь к вам, уважаемые коллеги (речь идёт о народных депутатах - ИФ), с тем, чтобы в бюджете на 2022 год, а скоро будет второе чтение этого документа, вы предусмотрели необходимые средства для обустройства государственной границы", - сказал министр в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Он уточнил, что общая протяженность такого участка с РФ по суши составляет 1505 км, а Беларусью - 1084 км.

Теги: #бюджет #монастирський #граница #мвд
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