ГБР проверяет источники утечки информации о деятельности спецслужб в связи с публикацией отчета по "вагнеровцам"

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют информацию в связи с публикаций расследования о проведении спецоперации по "вагнеровцам", открыто уголовное производство по факту разглашения гостайны.

"В сети интернет 18 ноября 2021 года опубликованы документы, которые содержат сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК "Вагнер". В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов",- сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР.

Также будут установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке.

Производство открыто по ч.1 ст.328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Как сообщалось, 18 ноября украинская журналистка Янина Соколова опубликовала в Facebook документы, которые ей "подбросили на флешке возле рабочего офиса несколько дней назад". Выложенные в сеть фотокопии документов по спецоперации по задержанию "вагнеровцев" отправлены на имя тогдашнего министра обороны Андрея Тарана и относятся к внутреннему документообороту Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

17 ноября Bellingcat опубликовал отчет по "вагнеровцам", установив, что к срыву спецоперации по задержанию бойцов ЧВК "Вагнера" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе.

Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

В Bellingcat отмечают, что, по словам тогдашнего главы ГУР Минобороны Украины Василия Бурбы, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю.

В Bellingcat заявили, что не смогли проверить разговор, якобы имевший место за день до проведения спецоперации по задержанию бойцов ЧВК "Вагнера" между Бурбой и Ермаком, в ходе которой тот предлагал перенести спецоперацию, чтобы добиться вступления в силу соглашения о прекращении огня на Донбассе, а администрация президента не предоставила комментариев к этому расследованию.

Как сообщалось, 19 августа 2020 году Бурба в интервью агентству "Интерфакс-Украина" на просьбу прокомментировать распространяемую в СМИ информацию о том, что операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны окружения президента, он ответил: "Такая информация отсутствует".