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10:27 19.11.2021

Зеленский уволил Полоскова и назначил Добромильского врио главы Закарпатской ОГА

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Зеленский уволил Полоскова и назначил Добромильского врио главы Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности и временном возложении его обязанностей на замглавы ОГА Петра Добромильского.

Соответствующие указы №587/2021 и №588/2021 обнародованы на сайте главы государства.

"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в первом документе.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича", - говорится во втором.

Как сообщалось, 17 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности главы Закарпатской областной государственной администрации.

Петр Добромильский был назначен заместителем главы Закарпатской ОГА в мае 2021 года.

Теги: #указ #закарпатская_ога #кадры
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