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10:29 19.11.2021

СБУ предотвратила возможность передачи спецслужбам РФ секретных данных о ракетных арсеналах Украины

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СБУ предотвратила возможность передачи спецслужбам РФ секретных данных о ракетных арсеналах Украины

Контрразведка Службы безопасности Украину предотвратила возможность передачи тайных оборонных сведений представителям спецслужб РФ, разоблачен один из командиров воинской части западного региона, который собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения на территории Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время обысков по месту жительства военнослужащего изъят ноутбук и "флешка", на которых он незаконно накапливал материалы гостайны.

"Среди выявленных сведений – закрытая информация о более десятке баз хранения ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины, секретные данные о схемах дислокации и организационно-штатной структуры арсеналов вооружения, а также укомплектованности соответствующих подразделений личным составом и техникой", - сказано в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность злоумышленника к разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против государственной безопасности Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч.1 ст.422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании судом меры пресечения.

Теги: #спецслужбы_рф #секретная_информация #вооружение #сбу
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