События

10:18 19.11.2021

На западе Канады около 20 тыс. человек оказались заблокированы в домах из-за наводнений и оползней

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На западе Канады около 20 тыс. человек оказались заблокированы в домах из-за наводнений и оползней

Службы спасения Канады пытаются оказать помощь примерно 18 тыс. человек на западе страны - они оказались отрезаны от остальной части страны из-за наводнений и сходов оползней, сообщают канадские СМИ.

Отмечается, что люди столкнулись с нехваткой продуктов питания, полки в магазинах опустели.

В среду в провинции Британская Колумбия объявили режим ЧС. Премьер-министр этой провинции Джон Хорган назвал ситуацию "ужасной катастрофой".

К оказанию помощи привлечены военнослужащие. Наводнения и сходы оползней разрушили дороги, дома, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Ранее власти Канады одобрили запрос о федеральной помощи и направили в пострадавшие районы вооруженные силы страны, которые должны будут помочь в эвакуации граждан, а также обеспечить материально-техническую поддержку провинциальным цепочкам поставок.

Ранее сообщалось о гибели женщины в результате схода оползня.

Теги: #наводнение #непогода #канада
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