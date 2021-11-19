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09:58 19.11.2021

Минветеранов намерено сотрудничать с компанией Apple в вопросах цифровизации ветеранских сервисов

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Минветеранов намерено сотрудничать с компанией Apple в вопросах цифровизации ветеранских сервисов

Министерство по делам ветеранов Украины намерено сотрудничать с американской компанией Apple в вопросах цифровизации ветеранских сервисов и развитии системы психологической реабилитации.

"Минветеранов начинает сотрудничество с компанией Apple. Руководство компании Apple готово содействовать Министерству по делам ветеранов Украины в вопросах цифровизации ветеранских сервисов и развитии системы психологической реабилитации, а также привлекать собственную продукцию к этим процессам", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, по результатам разговора министра по делам ветеранов Украины Юлией Лапутиной с вице-президентом компании Apple Марком Ленноном.

Отмечается, что участники обсудили неотложные проблемы, которые существуют в ветеранских сообществах Украины и США, а также пути их решения.

"Особый акцент сделали на вопросах цифровизации ветеранских услуг и психологической реабилитации бойцов, особенно жителей отдаленных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Вице-президент компании Apple заинтересовался, в частности, информацией об участниках боевых действий, нуждающихся в психологическом восстановлении, а также предложил свою помощь в переводе государственных услуг для участников боевых действий в онлайн.

Теги: #цифровизация #минветеранов #apple
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