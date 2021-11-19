США готовы помочь в расследовании покушения на убийство министра агрополитики Лещенко – Монастырский

США выразили готовность к сотрудничеству в расследовании дела о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, " сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Американские дипломаты выразили готовность к сотрудничеству в расследовании дела о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко", - сказал глава МВД в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает пресс-служба МВД.

Монастырский напомнил, что заказчиками покушения был гражданин США и гражданка Украины, которым предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса: похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство.

Министр внутренних дел подчеркнул, что сам Лещенко не знал о подготовке покушения на него.

"Роман Лещенко не знал о том, что готовится такая реализация. Вы видите по реакции, которую он показал на брифинге. Я пригласил его буквально за час до брифинга и рассказал о том, что к нему готовилось. Показали видео, продемонстрировали доказательства", - сказал Монастырский.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге сообщил, что гражданин США и гражданка Украины планировали убийство нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году.

Все задержанные помещены в СИЗО. Решаются вопросы по избранию им меры пресечения. По словам Монастырского, им грозит пожизненное заключение.

Лещенко был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины 17 декабря 2020 года.

Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне этого года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Он закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете им.Шевченко.

По данным СМИ, в 2013 году Лещенко основал "Украинский аграрный центр" – консалтинговую компанию, специализирующуюся на посредничестве при купле-продаже агрокоманий, их активов, привлечении международного финансирования для украинских аграриев.

С 2020 года - является директором компании "Агродар".