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09:14 19.11.2021

Австралия призвала к глобальной борьбе с дезинформацией в интернете

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Австралия призвала к глобальной борьбе с дезинформацией в интернете

Глава МИД Австралии Марис Пейн призвала мировое сообщество совместно бороться с распространением дезинформации онлайн, сообщают западные СМИ.

"Мы должны были начать (борьбу с дезинформацией онлайн - ИФ) еще вчера", - сказала Пейн, выступая в ходе онлайн мероприятия в рамках ежегодного саммита о кибертехнологиях "Сидней Диалог".

"Нам нужно ясно дать понять, что верховенство закона, которое применяется офлайн, должно действовать и онлайн. Правила дорожного движения - это то, что позволяет участникам дорожного движения оставаться в безопасности, то же самое должно быть и с онлайн-пользователями", - добавила она.

По ее словам, "способность определить разницу между свободой выражения и злонамеренной дезинформацией очень важна".

Теги: #дезинформация #интернет #австралия
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