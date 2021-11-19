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08:45 19.11.2021

В Белом доме пока не готовы прогнозировать, когда возможны контакты Байдена с Путиным

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В Белом доме пока не готовы прогнозировать, когда возможны контакты Байдена с Путиным

Контакты президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в дальнейшем возможны, так как у них есть договорённость поддерживать связь, заявила в четверг представитель Белого дома Джен Псаки.

"Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России", - сказала она на брифинге.

По ее словам, после саммита Байдена и Путина в июне этого года стороны согласились продолжать контакты на высоком уровне, и с тех пор США и РФ действовали в этом направлении.

Ранее в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты Путина и Байдена ожидаются, однако их точная дата пока не определена.

Теги: #сша #контакты #россия #лидеры
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