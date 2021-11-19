События

08:38 19.11.2021

Шесть человека, из них 4 ребенка, погибло в Винницкой области в результате возгорания холодильника

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Шесть человека, из них 4 ребенка, погибло в Винницкой области в результате возгорания холодильника

В Винницкой области, в результате отравления продуктами горения из-за короткого замыкания в холодильнике с последующим возгоранием, погибло 6 человек, из них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС.

"18 ноября в с. Марьяновка Хмельницкого района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления продуктами горения (короткое замыкание в холодильнике с последующим его возгоранием), погибли 6 человек, из них 4 ребенка (2010-2015 г.р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС.

Теги: #жертвы #винницкая #пожар
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