Шесть человека, из них 4 ребенка, погибло в Винницкой области в результате возгорания холодильника

В Винницкой области, в результате отравления продуктами горения из-за короткого замыкания в холодильнике с последующим возгоранием, погибло 6 человек, из них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС.

"18 ноября в с. Марьяновка Хмельницкого района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления продуктами горения (короткое замыкание в холодильнике с последующим его возгоранием), погибли 6 человек, из них 4 ребенка (2010-2015 г.р.). Пожар самоликвидировался", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС.