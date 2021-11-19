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08:17 19.11.2021

В Украине за сутки выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 304 человека, 725 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 304 человека, 725 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 20 050 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 304 человека, 725 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 22 млн прививок от COVID-19 сделано с начала вакцинальной кампании в Украине. За сутки 18 ноября в Украине: зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1555, медработников – 331); 294 320 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 637 человек; летальных исходов – 725; поправилось – 22 304 человека", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаях заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 304 058 человек; выздоровело – 2 726 521 человек; летальных исходов – 80 231.

С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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