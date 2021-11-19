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07:33 19.11.2021

Китай заявил протест Литве в связи с открытием официального представительства Тайваня

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Китай заявил протест Литве в связи с открытием официального представительства Тайваня

В связи с открытием в Литве официального представительства Тайваня Китай заявил Вильнюсу решительный протест и предупредил о мерах по защите своего суверенитета и территориальной целостности.

"Правительство Китая выражает решительный протест и несогласие, примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - говорится в распространенном заявлении МИД КНР.

В нем указывается, что открытие представительства "является шагом, который грубо нарушает принцип одного Китая, политические обязательства, содержащиеся в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", а также "вмешательством во внутренние дела Китая".

Китайский МИД обратил внимание, что Литва одобрила решение о создании тайваньского офиса "несмотря на сильное противодействие со стороны Китая". Он призвал Вильнюс "немедленно изменить неправильное решение".

Накануне об официальном открытии офиса Тайваня в Литве объявил литовский МИД.

В августе в связи решением об открытии представительства Тайваня Китай отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил Литве отозвать ее посла в Пекине.

Теги: #протест #китай #литва #тайвань
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