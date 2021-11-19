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07:17 19.11.2021

На Донбассе за сутки российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня

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На Донбассе за сутки российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, украинский военные не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Facebook в пятницу.

В штабе подчеркнули, что потерь среди военнослужащих ООС в результате действий противника нет.

"По состоянию на 7.00, 19 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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