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06:49 19.11.2021

США призывают правительство Грузии разрешить Саакашвили присутствовать на судебных слушаниях по его делу

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США призывают правительство Грузии разрешить Саакашвили присутствовать на судебных слушаниях по его делу

Госдеп США призвал грузинские власти "справедливо и с достоинством" относиться к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также обеспечить присутствие политика на всех заседаниях суда по его делу.

"Мы призываем правительство Грузии относиться к Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушаться к рекомендациям общественного защитника относительно надлежащего обращения", - говорится в сообщении представителя госдепа Неда Прайса, распространенном внешнеполитическим ведомством США.

В сообщении также отмечается, что "Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя возможность лично присутствовать на судебных слушаниях, если он попросит об этом".

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани). Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #госдеп_сша
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